Çankırı'da ilkokul öğrencilerinden Vali Taşolar'a ziyaret

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden İklima Sarıçam ve Samet Yağız Sunaca ile beraberindeki Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz Vali Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

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