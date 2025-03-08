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        Çankırı'da ilkokul öğrencilerinden Vali Taşolar'a ziyaret

        Çankırı'da ilkokul öğrencileri Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:50
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        Çankırı'da ilkokul öğrencilerinden Vali Taşolar'a ziyaret
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        Çankırı'da ilkokul öğrencileri Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.

        12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden İklima Sarıçam ve Samet Yağız Sunaca ile beraberindeki Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz Vali Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Taşolar, vatan sevgisi konusunda görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Taşolar, öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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