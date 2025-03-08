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        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:34
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        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
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        Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

        Dernek Başkanı Engin Çimen, Karatekin Parkı'ndaki etkinlikte, 2019 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bisiklete binerek kutladıklarını söyledi.

        Dernek Başkan Yardımcısı Aysel Aslan da kadınların her alanda hem olması hem de görülmesi gerektiğini düşündükleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

        Daha sonra bisiklet turu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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