Orta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Orta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye edildi.

MHP Orta Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Yıldız Akpunar ve yönetimi, ilçedeki kadın esnafları gezerek çiçek hediye etti.

Akpunar, yaptığı açıklamada, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak, "Bilindiği üzere biz yeni bir oluşum olduğumuzdan hem de hemşerilerimizle tanışmış olduk." dedi.