Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınları ziyaret ederek hediye verdi.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, Çerkeş OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilen işçilerin yüzde 60'nın kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Yaklaşık bin kadının çalıştığı OSB'yi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Sopacı, "Çalışan kadın sayısının artması, kendi ayaklarının üzerinde durması ilçemiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Kadınlarımız çocuklarını en iyi şekilde yetiştirdikleri gibi ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor. Hayatın her alanında büyük bir özveri, gayret ve azimle var olan kadınlarımız her daim baş tacımızdır. Kadınlarımızın özverili emeğini, engin azmini ve kararlılığını gönülden tebrik ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.