Kalfatlılar iftar sofrasında buluştu
Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.
Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.
Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında yapılan duaların ardından akşam ezanıyla iftarlarını yaptı.
Programa katılan Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Salim Doğan, selamlama konuşmalarının ardından vatandaşların ramazanlarını kutladı.
İftar programını düzenleyen Öğütler ailesi adına Hamza Öğüt de katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Programa, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Ankara Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Erdoğan Bayrakdar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Hülya Bayrakdar ve Orta Dernekler Birliği Başkanı İsmail Altun katıldı.
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