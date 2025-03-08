Kalfatlılar iftar sofrasında buluştu

İftar programını düzenleyen Öğütler ailesi adına Hamza Öğüt de katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında yapılan duaların ardından akşam ezanıyla iftarlarını yaptı.

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