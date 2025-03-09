Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
F.Ö. (24) yönetimindeki 49 AAG 361 plakalı tır, Dereköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle tırdaki koli içindeki malzemeler yola saçıldı.
Yaralanan sürücü F.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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