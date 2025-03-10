Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'dan kısa kısa

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

        CHP Çerkeş İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Nazan Tekindal ve parti üyeleri, kadınların gününü kutlayarak onlarla bir araya geldi.

        Kadınların içlerindeki gücü fark etmeleri gerektiğine vurgu yapan Tekindal, şu ifadeleri kullandı:

        "Halide Edip Adıvarlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunları yetiştiren bu topraklar, daha nice vatansever ve kahraman Türk kadınları yetiştirecektir. Sahip olduğumuz tüm güzelliklerin mimarı, hayatın her alanında emek veren, mücadele eden ve varlıklarını hissettiren kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadına yönelik şiddetin ve sosyal eşitsizliğin son bulduğu bir dünya diliyorum."

        - Köylüler iftarda bir araya geldi

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde iftar programı düzenlendi.

        Özlü Köyü Muhtarlığı ve Özlü Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen iftara uzaktaki köylüler de katıldı.

        Dernek Başkanı Adem Ağaören, "Gurbette olup da gelemeyen ve bizleri arayan hemşehrilerimiz adına da iftar düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi köylülerimiz yemekhaneye sığmaz oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Günlük yaklaşık bin kişiye yemek veriyoruz." dedi.

        Özlü Köyü Muhtarı Nadir Aydos ise "Öncelikle gurbetteki köylülerime bu mübarek ayda bizlerin yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Dernek Başkanım Adem Ağaören'e ve yönetimine bizlere böyle bir hizmet sundukları için minnettarım. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kalfatlılar iftar sofrasında buluştu
        Kalfatlılar iftar sofrasında buluştu
        Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Orta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Orta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Çankırı'da ilkokul öğrencilerinden Vali Taşolar'a ziyaret
        Çankırı'da ilkokul öğrencilerinden Vali Taşolar'a ziyaret