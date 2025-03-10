Çankırı'dan kısa kısa

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

CHP Çerkeş İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Nazan Tekindal ve parti üyeleri, kadınların gününü kutlayarak onlarla bir araya geldi.

Kadınların içlerindeki gücü fark etmeleri gerektiğine vurgu yapan Tekindal, şu ifadeleri kullandı:

"Halide Edip Adıvarlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunları yetiştiren bu topraklar, daha nice vatansever ve kahraman Türk kadınları yetiştirecektir. Sahip olduğumuz tüm güzelliklerin mimarı, hayatın her alanında emek veren, mücadele eden ve varlıklarını hissettiren kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadına yönelik şiddetin ve sosyal eşitsizliğin son bulduğu bir dünya diliyorum."

- Köylüler iftarda bir araya geldi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde iftar programı düzenlendi.

Özlü Köyü Muhtarlığı ve Özlü Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen iftara uzaktaki köylüler de katıldı.

Dernek Başkanı Adem Ağaören, "Gurbette olup da gelemeyen ve bizleri arayan hemşehrilerimiz adına da iftar düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi köylülerimiz yemekhaneye sığmaz oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Günlük yaklaşık bin kişiye yemek veriyoruz." dedi.

Özlü Köyü Muhtarı Nadir Aydos ise "Öncelikle gurbetteki köylülerime bu mübarek ayda bizlerin yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Dernek Başkanım Adem Ağaören'e ve yönetimine bizlere böyle bir hizmet sundukları için minnettarım. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum." diye konuştu.