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        Çankırı'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

        Çankırı'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:54
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        Çankırı'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
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        Çankırı'da usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne çakar lambalı otomobil kullanımına ilişkin gelen ihbar üzerine ekipler, Şehit Yüksel Kapdan Caddesi'nde aracı durdurdu.

        Yapılan kontrolde otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu tespit edildi.

        Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira, helezon yayları kesik ve sigortasız araç kullanmaktan ise 1986 lira idari para cezası verildi.

        Otomobil 30 gün trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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