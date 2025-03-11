Çankırı'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira, helezon yayları kesik ve sigortasız araç kullanmaktan ise 1986 lira idari para cezası verildi.

Yapılan kontrolde otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne çakar lambalı otomobil kullanımına ilişkin gelen ihbar üzerine ekipler, Şehit Yüksel Kapdan Caddesi'nde aracı durdurdu.

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