Çankırı'da "Cami Market" çocukların hizmetine sunuldu

Çankırı'da çocuklara yönelik "Cami Market" uygulaması başlatıldı.

İl Müftülüğü tarafından Astarlızade Hilmi Efendi Camisi'nde, çocukların camiye sevgisini artırmak ve ibadete bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla ücretsiz gıda alabilecekleri uygulama hayata geçirildi.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın camiye ilgisini artırmak ve küçük yaşlardan itibaren ibadethanelerle buluşturmak ve manevi değerlerimizi sevdirmek için açtığımız bu Cami Market uygulaması çok önemlidir. Rabb'im emeği geçen, maddi ve manevi katkı sağlayan herkesten razı olsun." dedi.

Cami Market'ten ücretsiz alışveriş yapan çocuklar, uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti.