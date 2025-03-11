Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler Büyük Yayla'yı sarıya boyadı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirmeye başladı.
İlçeye bağlı 1700 rakımlı Büyük Yayla yamaçlarında karların erimesiyle açan çiğdem çiçekleri baharı müjdeliyor.
Sarı renkleriyle kırları süsleyen çiğdemler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.
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