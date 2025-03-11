Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler Büyük Yayla'yı sarıya boyadı

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirmeye başladı.

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