Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Mart - 10 Mart'ta, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlara karışan 17 kişi ile narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Ülkeye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği operasyonlarda, 145,27 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Öte yandan Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 1129 araç sürücüsüne, 3 milyon 827 bin 763 lira idari işlem uygulandı, 84 araç trafikten men edildi.