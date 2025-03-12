Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Çankırı’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdür yardımcısı Muhammed Şayir, İstiklal Marşı’nın azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde hayat bulmuş hâli olduğunu söyledi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, "Türkülere Yazdık Destanımızı" adlı oratoryo ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.
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