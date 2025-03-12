Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, "Türkülere Yazdık Destanımızı" adlı oratoryo ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdür yardımcısı Muhammed Şayir, İstiklal Marşı’nın azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde hayat bulmuş hâli olduğunu söyledi.

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