Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Atatürk Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı günün anlam ve önemi ile ilgili sunumdan sonra program sona erdi.

Program, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu ile başladı.

Kızılırmak'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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