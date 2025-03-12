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        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

        Kızılırmak'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:55
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        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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        Kızılırmak'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Program, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu ile başladı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı günün anlam ve önemi ile ilgili sunumdan sonra program sona erdi.

        Programa, Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, Belediye Başkanı Erol Şentürk ve daire amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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