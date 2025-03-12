Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
İsmail Nazire Ortaokulu'nun düzenlediği program, Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirildi.
İsmail Nazire Ortaokulu müdür yardımcısı Mustafa Okumuş, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler düzenledi.
Ayrıca öğrencilerin ilçedeki esnaf ve kurum amirleriyle İstiklal Marşı hakkında yaptığı röportajları içeren video klip izletildi.
Programa, Orta Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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