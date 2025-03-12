Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

Ayrıca öğrencilerin ilçedeki esnaf ve kurum amirleriyle İstiklal Marşı hakkında yaptığı röportajları içeren video klip izletildi.

İsmail Nazire Ortaokulu müdür yardımcısı Mustafa Okumuş, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

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