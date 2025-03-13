Çankırı'dan kısa kısa

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Çerkeş'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Çerkeş'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen programda şiirler okundu, gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Müftüsü Safi Çınar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
- Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.
Buradaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan günün anlam ve önemini belirten sunum gerçekleştirildi.
Programa, Kaymakam Emrah Özbek, Belediye Başkanı Erol Şentürk, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, öğrencilerle birlikte sahur yaptı
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'nun, öğrencilerle sahur yaptığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Bulgurlu'nun 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mete Bülgün Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldiği belirtildi.
Kaymakam Bulgurlu'nun öğrencilerle sohbet ettiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilere herhangi bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını soran Kaymakamımız, ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılarının devamını diledi. Sahur sofrasının hazırlanmasında emeği geçen pansiyon görevlilerine teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.
- Çerkeş'te Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Rezerv yapı alan olarak belirlenen İdris ve Kurtlar Mahallesi'ndeki mülk sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Çerkeş Belediye Konferans Salonu'nda Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Programda, Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın açılış konuşmasının ardından, TOKİ yetkilileri tarafından sunum yapıldı.
Toplantıya, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.
- Şabanözü'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
Şabanözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.
Şabanözü'ndeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zülal Çelik’in İstiklal Marşı'nın on kıtasını okumasının ardından program sona erdi.
Programa, Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
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