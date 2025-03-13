Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'dan kısa kısa

        Çerkeş'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Çerkeş'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen programda şiirler okundu, gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Müftüsü Safi Çınar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

        Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Buradaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan günün anlam ve önemini belirten sunum gerçekleştirildi.

        Programa, Kaymakam Emrah Özbek, Belediye Başkanı Erol Şentürk, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, öğrencilerle birlikte sahur yaptı

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'nun, öğrencilerle sahur yaptığı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Bulgurlu'nun 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mete Bülgün Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldiği belirtildi.

        Kaymakam Bulgurlu'nun öğrencilerle sohbet ettiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilere herhangi bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını soran Kaymakamımız, ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılarının devamını diledi. Sahur sofrasının hazırlanmasında emeği geçen pansiyon görevlilerine teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

        - Çerkeş'te Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Rezerv yapı alan olarak belirlenen İdris ve Kurtlar Mahallesi'ndeki mülk sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Çerkeş Belediye Konferans Salonu'nda Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Programda, Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın açılış konuşmasının ardından, TOKİ yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

        Toplantıya, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

        - Şabanözü'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

        Şabanözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

        Şabanözü'ndeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zülal Çelik’in İstiklal Marşı'nın on kıtasını okumasının ardından program sona erdi.

        Programa, Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler Büyük Yayla'yı sarıya boyadı
        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler Büyük Yayla'yı sarıya boyadı