Çankırı'dan kısa kısa

Çerkeş'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen programda şiirler okundu, gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Müftüsü Safi Çınar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

Kızılırmak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Buradaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan günün anlam ve önemini belirten sunum gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Emrah Özbek, Belediye Başkanı Erol Şentürk, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, öğrencilerle birlikte sahur yaptı

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'nun, öğrencilerle sahur yaptığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Bulgurlu'nun 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mete Bülgün Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldiği belirtildi.

Kaymakam Bulgurlu'nun öğrencilerle sohbet ettiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilere herhangi bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını soran Kaymakamımız, ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılarının devamını diledi. Sahur sofrasının hazırlanmasında emeği geçen pansiyon görevlilerine teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.