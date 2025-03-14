Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya mesajında, tıbbın insan yaşamına duyulan sevginin, anlayışın, merhametin, adanmışlığın ve fedakarlığın sembolü olmuş bir meslek olduğunu belirtti.

Tıbbi meslek gruplarının, vatanının savunması dahil, konusu insan olan tüm alanlarda ön saflarda yerini aldığını belirten Sarıkaya şunları kaydetti:

"İnsan, varlıkların en değerlisi ve üretilen her hizmetin odak noktasıdır. Sağlıklı olmayan bir insan üretemez, sağlık dışında üretilen bir hizmetten de fayda göremez çünkü sağlık, yaşamın, mutluluk ve huzurun vazgeçilmez bir unsurudur.Bu değerli ve kutsal mesleği icra eden, cansiperane çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, toplumda hak ettikleri saygıyı ve hürmeti görmelidir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunca bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olan, gece gündüz insanlarımızın sağlığı için çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık ordusunun bir neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum."