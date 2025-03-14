Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıkaya mesajında, tıbbın insan yaşamına duyulan sevginin, anlayışın, merhametin, adanmışlığın ve fedakarlığın sembolü olmuş bir meslek olduğunu belirtti.

        Tıbbi meslek gruplarının, vatanının savunması dahil, konusu insan olan tüm alanlarda ön saflarda yerini aldığını belirten Sarıkaya şunları kaydetti:

        "İnsan, varlıkların en değerlisi ve üretilen her hizmetin odak noktasıdır. Sağlıklı olmayan bir insan üretemez, sağlık dışında üretilen bir hizmetten de fayda göremez çünkü sağlık, yaşamın, mutluluk ve huzurun vazgeçilmez bir unsurudur.Bu değerli ve kutsal mesleği icra eden, cansiperane çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, toplumda hak ettikleri saygıyı ve hürmeti görmelidir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunca bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olan, gece gündüz insanlarımızın sağlığı için çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık ordusunun bir neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı
        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Kızılırmak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Çankırı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...