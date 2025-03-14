Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da bazı balık türlerinin avlanması yasaklandı

        Çankırı'da su ürünleri avlak sahalarında kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanmasının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da bazı balık türlerinin avlanması yasaklandı
        ABONE OL

        Çankırı'da su ürünleri avlak sahalarında kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanmasının yasaklandığı bildirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince 15 Mart-15 Haziran 2025 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanmasının yasaklandığı belirtildi.

        Bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda, ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin de 15 Mart-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında avcılığı-toplayıcılığı yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Çankırı'da bulunan su ürünleri avlak sahalarımızda göl, gölet, akarsular yıl boyunca denetimler yapılmakta olup, su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, ticari avcılık ve amatör avcılık ihlalleri için idari para cezası uygulanmakta ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulmaktadır. Bilinmelidir ki yasaklar ve sınırlamalar emanetçisi olduğumuz su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır. Su ürünleri av yasakları konusunda avcılarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.​"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'...
        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'...
        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü
        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa