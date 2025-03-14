Çankırı'da bazı balık türlerinin avlanması yasaklandı

Çankırı'da su ürünleri avlak sahalarında kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanmasının yasaklandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince 15 Mart-15 Haziran 2025 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda, ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin de 15 Mart-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında avcılığı-toplayıcılığı yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çankırı'da bulunan su ürünleri avlak sahalarımızda göl, gölet, akarsular yıl boyunca denetimler yapılmakta olup, su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, ticari avcılık ve amatör avcılık ihlalleri için idari para cezası uygulanmakta ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulmaktadır. Bilinmelidir ki yasaklar ve sınırlamalar emanetçisi olduğumuz su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır. Su ürünleri av yasakları konusunda avcılarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.​"