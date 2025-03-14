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        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü

        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:12
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        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü
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        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        Süleyman K. kullandığı 60 EP 557 plakalı panelvanı, D-100 kara yolu Atkaraclar mevkisinde emniyet şeridinde durdurup araçtan indi.

        Bu sırada aynı istikamette seyreden Mahmut D. yönetimindeki 55 ASF 87 plakalı tır, hem panelvan hem de sürücüsüne çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K'nin cesedi morga kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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