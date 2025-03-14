Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Mahmut D. yönetimindeki 55 ASF 87 plakalı tır, hem panelvan hem de sürücüsüne çarptı.

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