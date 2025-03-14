Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastaneyi ziyaret etti.

Bezci ile beraberindeki MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, Orta Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Enes KOça ve MHP Orta KAÇEP Başkanı Yıldız Akpunar, Orta Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, hastane çalışanlarıyla sohbet eden heyet, onların talep ve önerilerini dinleyerek, sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Belediye Başkanı Bezci, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görev yaptığı belirterek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.