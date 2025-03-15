Çankırı'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Çankırı'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Çankırı'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tarafların birbirlerine tüfekle ateş etmesi sonucu, İrfan E, Necip E, Seyhan G. ve Muharrem S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali G, Celal G, Fuat S, Yaşar E, Sadık E, Niyazi E. ve İrfan E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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