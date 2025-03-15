Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çankırı'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada tarafların birbirlerine tüfekle ateş etmesi sonucu, İrfan E, Necip E, Seyhan G. ve Muharrem S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali G, Celal G, Fuat S, Yaşar E, Sadık E, Niyazi E. ve İrfan E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'...
        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'...
        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü
        Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü
        Çankırı'da bazı balık türlerinin avlanması yasaklandı
        Çankırı'da bazı balık türlerinin avlanması yasaklandı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...
        2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programının başarılı p...