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        Makedonya'dan göç eden dedesinden öğrendiği dondurma ustalığını Çankırı'da sürdürüyor

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da 28 yaşındaki Orkun Gürer, dedesinin Makedonya'dan getirdiği tariflerle dondurma ustalığını Çankırı'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:52
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        Makedonya'dan göç eden dedesinden öğrendiği dondurma ustalığını Çankırı'da sürdürüyor
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        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da 28 yaşındaki Orkun Gürer, dedesinin Makedonya'dan getirdiği tariflerle dondurma ustalığını Çankırı'da sürdürüyor.

        Gürer'in Makedonya'da dondurma ustası olan ve 1980'li yıllarda Türkiye'ye göç eden dedesi Raşit Şengöz, Türkiye'nin çeşitli illerinde dondurma yapıp satarak geçimini sağladı.

        En son 1994 yılında Çankırı'ya dondurmacı açan Şengöz, kızıyla 2017 yılına kadar burada dondurma üretimini sürdürdü.

        Dedesinden dondurma ustalığını öğrenen Orkun Gürer, 2019 yılında kendi işletmesini kurdu.

        Doğal salep ve süt ile dondurmalarını hazırlayan Gürer, üçüncü kuşak dondurmacı olarak müşterilerinin ağızlarını tatlandırıyor.

        Gürer, AA muhabirine, küçüklüğünden beri dondurma yapımının içinde olduğunu söyledi.

        Dondurmacılık işini severek yaptığını belirten Gürer, "Dedemden gelen bu mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettiriyorum. Gerçek bir dondurma üç ana maddeden oluşur. Süt, salep ve şeker. Dağlarda yetişen saleplerimizi çekirdek olarak alıyoruz ve değirmende kendimiz öğüttürüyoruz. Sütlerimiz çiftliklerden günlük taze olarak geliyor. Şeker olarak kristal şeker kullanıyoruz herhangi bir renklendirici, glikoz ve glüten kullanmıyoruz." dedi.

        İşletmede yaklaşık 28 çeşit dondurma ürettiklerini dile getiren Gürer, "Meyveli dondurmalarımızı doğal meyvelerden üretmekteyiz. Örneğin, karadutları mevsiminde köylülerden alıyoruz ve dondurucuda muhafaza ediyoruz. Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de zorluklarla karşılaşıyoruz. Dışarıdan bakılınca dondurma kolay bir ürün gibi gözükse de sütü, salebi ve meyvesi bunlar emek isteyen işler. Kısacası dondurmacılık bir zanaattır." diye konuştu.

        Dedesinden öğrendiği tariflere sadık kaldığını ve bazı tarifleri geliştirdiğini aktaran Gürer, sütün kaynama süresi, sütün malzemeyle buluşma süresi, sütün yağ oranı gibi bazı püf noktaların dondurma üretiminde önemli rol oynadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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