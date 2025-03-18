Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Programa, Vali Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Büyük ve Çankırı Belediye Başkanı Esen'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Çankırı'da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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