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        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Çankırı'da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:07
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        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Çankırı'da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Şehitlikteki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.

        Programa, Vali Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Büyük ve Çankırı Belediye Başkanı Esen'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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