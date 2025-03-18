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        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Çankırı'nın Çerkeş, Korgun, Orta, Bayramören ve Kızılırmak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:09
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        Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Çankırı'nın Çerkeş, Korgun, Orta, Bayramören ve Kızılırmak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Çerkeş Şehitliği'nde düzenlenen törende, Şehitlik Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Astsubay Çavuş Özge Somay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından İlçe Müftüsü Safi Çınar tarafından dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

        Daha sonra Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi sunuldu.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Korgun ilçesinde Hükümet Konağı önündeki düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu'nun kabri ziyaret edilerek İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Korgun Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Orta

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Bayramören

        Bayramören ilçesinde Kaymakam Hikmet Saka ve Belediye Başkanı Raşit Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program sona erdi.

        Programa, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesinde Kaymakam Emrah Özbek ve Belediye Başkanı Erol Şentürk tarafından Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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