Korgun Belediyesi personeli iftar sofrasında buluştu

Program, Korgun Belediyesi'nden emekli olan Gürcan Ersoy ve Hamdi Akarsu'ya Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan tarafından plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Korgun Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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