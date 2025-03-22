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        Korgun Belediyesi personeli iftar sofrasında buluştu

        Korgun Belediye personeli iftar sofrasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:07
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        Korgun Belediyesi personeli iftar sofrasında buluştu
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        Korgun Belediye personeli iftar sofrasında bir araya geldi.

        Korgun Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Akşam ezanının okunmasının ardından katılımcılar oruçlarını açtı.

        Program, Korgun Belediyesi'nden emekli olan Gürcan Ersoy ve Hamdi Akarsu'ya Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan tarafından plaket verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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