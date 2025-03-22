Çankırı'da iki tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu İ.S. yönetimindeki NI-056-KO plakalı tır, önünde seyreden yabancı uyruklu İ.K. idaresindeki AO-4618-CH plakalı tırın ani fren yapması sonucu çarpıştı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Bayram B. yönetimindeki 34 YH 2296 plakalı kamyonet de tıra çarparak durabildi.

Kazada, tır sürücüleri yara almazken kamyonette bulunan Bayram B. (64) ve Fatma B. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan Bayram B. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.