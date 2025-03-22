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        Çankırı'da iki tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

        Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:22
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        Çankırı'da iki tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
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        Çankırı'da iki tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yabancı uyruklu İ.S. yönetimindeki NI-056-KO plakalı tır, önünde seyreden yabancı uyruklu İ.K. idaresindeki AO-4618-CH plakalı tırın ani fren yapması sonucu çarpıştı.

        Bu sırada aynı istikamette seyreden Bayram B. yönetimindeki 34 YH 2296 plakalı kamyonet de tıra çarparak durabildi.

        Kazada, tır sürücüleri yara almazken kamyonette bulunan Bayram B. (64) ve Fatma B. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan Bayram B. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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