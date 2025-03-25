Çerkeşliler iftar sofrasında bir araya geldi

Çerkeşli yaklaşık 3 bin vatandaş, iftar sofrasında buluştu.

Çerkeş Belediyesi tarafından Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde Geleneksel Halk iftarı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ilahiler söylendi.

İftar programının ardından konuşan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gönül sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çerkeş'te görev süresince yaptığı hizmetleri anlatan Sopacı, "11 yıllık hizmet süremiz boyunca verdiğimiz sözlerin tamamına yakınını yerine getirme azmi ve kararlılığı içinde olduk. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Çerkeş için vaat edilen değişimi gerçekleştirmek adına gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. " diye konuştu.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Ulusoy, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.