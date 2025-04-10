Orta'da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda konferans düzenlendi

Orta ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda konferans düzenlendi.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Nevzat Ayaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hilal Tuzcu Kuş ve Sosyal Çalışmacı Hatice Nur Savaş tarafından sunum gerçekleştirildi.

Konuşmacılar, 2025 yılının Aile Yılı olarak belirlenmesinin toplumsal yapının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu, bu alanda farkındalığın ve iş birliğinin artırılmasının gerektiği ifade edildi.

Program ardından, katılımcıların soruları cevaplandırılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz ile kurum müdürleri ve kamu kurum personeli katıldı.