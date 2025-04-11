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        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:00
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        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çerkeş, Orta ve Kızılırmak ilçelerini beyaza bürüdü.

        Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

        Kar yağışının il genelinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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