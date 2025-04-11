Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

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