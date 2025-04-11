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        Korgun Kaymakamı Gür, TOKİ'de incelemelerde bulundu

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede yapımı süren TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:49
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        Korgun Kaymakamı Gür, TOKİ'de incelemelerde bulundu
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede yapımı süren TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Gür ile beraberindeki Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Uludağ Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatını ziyaret etti.

        Burada müteahhit Osman Kutay'dan bilgi alan Kaymakam Gür ve Belediye Başkanı Kozan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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