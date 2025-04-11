Korgun Kaymakamı Gür, TOKİ'de incelemelerde bulundu
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede yapımı süren TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, ilçede yapımı süren TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Gür ile beraberindeki Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Uludağ Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatını ziyaret etti.
Burada müteahhit Osman Kutay'dan bilgi alan Kaymakam Gür ve Belediye Başkanı Kozan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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