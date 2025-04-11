Korgun Kaymakamı Gür, TOKİ'de incelemelerde bulundu

Burada müteahhit Osman Kutay'dan bilgi alan Kaymakam Gür ve Belediye Başkanı Kozan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Gür ile beraberindeki Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Uludağ Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatını ziyaret etti.

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