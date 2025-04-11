Korgun Kaymakamı Gür ve Belediye Başkanı Kozan, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti

Kaymakam Gür ile Belediye Başkanı Kozan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Orhan Gazi Akın tarafından karşılandı.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

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