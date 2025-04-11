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        Korgun Kaymakamı Gür ve Belediye Başkanı Kozan, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:20
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        Korgun Kaymakamı Gür ve Belediye Başkanı Kozan, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaymakam Gür ile Belediye Başkanı Kozan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Orhan Gazi Akın tarafından karşılandı.

        Ziyarette, polislerin Polis Haftası'nı kutlayan Kaymakam Gür ile Belediye Başkanı Kozan, ekiplerin görevlerinde başarılar diledi.

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