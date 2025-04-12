Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ilgaz, Çerkeş, Bayramören ve Yapraklı ilçelerini beyaza bürüdü.
Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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