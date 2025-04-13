Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Karatekin Parkı'nda bir araya gelen protestocular, "Kahrolsun İsrail" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Volkan Kavak, 80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler gerçekleştiren İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin ya yaralandığını ya da sakatlandığını dile getiren Kavak, "Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazze'deki sağlık altyapısı, İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırılarıyla yıkıldı." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Kavak, şu ifadeleri kullandı: "İsrail, bu pervasızlığı kendi gücüyle mi yapıyor? Maalesef İsrail, bu zulümleri bizim dağınıklığımız yüzünden yapabiliyor. Ümmetin paraya ihtiyacı yoktur, ümmetin zeki adam sorunu yoktur. Ümmetin coğrafyamızı diriltecek sahici bir imana ihtiyacı vardır. Hedefimiz, ittihadı İslam olmalıdır. Hedefimiz, İslam birliğinin tesisi için aktif adımlar atmak olmalıdır. Çadır kentler vuruluyor, hastaneler yıkılıyor ama İslam dünyasının sesi çıkmıyor. Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Amerika'nın kirli planına teşne olan tüm bölge ülkeleri şunu bilsin ki Aksa Tufanı'nın yaktığı meşale, kendi zülüm düzenlerini de başlarına geçirecek. Tarih bize düşmanlarımızın koynunda büyütülen her bir iktidarın eninde sonunda yıkıldığını gösterdi." Konuşmanın ardından dua edildi.