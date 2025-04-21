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        Korgun'da zeka yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, zeka oyunlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:51
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        Korgun'da zeka yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, zeka oyunlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

        İl merkezinde düzenlenen zeka oyunları yarışmasını katılan ve derece elde eden Mihrimah Eraslan, Erva Su Öğdü, Eslem Nas Yampal ve Ahmet Deniz, Kaymakam Gür'ü makamında ziyaret etti.

        Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Gür, öğrencilere hediyeler verdi.

        Ziyarete, Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu Müdürü Elif Eylül Tekin, Müdür Yardımcısı Ahmet Murat Ünsal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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