Korgun'da zeka yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Gür, öğrencilere hediyeler verdi.

İl merkezinde düzenlenen zeka oyunları yarışmasını katılan ve derece elde eden Mihrimah Eraslan, Erva Su Öğdü, Eslem Nas Yampal ve Ahmet Deniz, Kaymakam Gür'ü makamında ziyaret etti.

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