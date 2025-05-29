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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:57
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12-26 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

        Hırsızlık suçundan 1 kişi, 1 tabanca ve 200 fişek de ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Teröre bilerek ve isteyerek fon sağlama (DEAŞ) suçundan 2, mala zarar verme suçundan 4, tehdit suçundan 8, kasten yaralama suçundan ise 5 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. 4 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde 20 gram sentetik uyuşturucu, 6,9 gram esrar, 294 adet sentetik ecza hapı, 2 psikotrop madde, 1 ekstazi maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden 2 bin 398 araç sürücüsüne 8 milyon 234 bin 464 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 218 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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