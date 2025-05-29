Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12-26 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Hırsızlık suçundan 1 kişi, 1 tabanca ve 200 fişek de ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Teröre bilerek ve isteyerek fon sağlama (DEAŞ) suçundan 2, mala zarar verme suçundan 4, tehdit suçundan 8, kasten yaralama suçundan ise 5 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. 4 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde 20 gram sentetik uyuşturucu, 6,9 gram esrar, 294 adet sentetik ecza hapı, 2 psikotrop madde, 1 ekstazi maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden 2 bin 398 araç sürücüsüne 8 milyon 234 bin 464 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 218 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.