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        Çankırı'da mera açılışı yapıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Bozoğlu köyünde çalışmaları tamamlanan meranın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:22
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        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Bozoğlu köyünde çalışmaları tamamlanan meranın açılışı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayvancılık sektöründe rekabet edebilme şansının az maliyetle kaliteli üretim yapabilmek olduğunu söyledi.

        Hayvansal üretimde üretim maliyetinin yüzde 70'ini kaba yem gideri oluşturduğuna işaret eden Özgür, "Kaba yemin ucuza mal olduğu alanlar da meralarımızdır. Türkiye genelinde 14,6 milyon hektar mera alanı bulunmaktadır. Bu da ülke alanının yüzde 19'una denk gelmektedir. Bu türden meralarımızı iyi yönetmemiz gerekmektedir. Islah edilmemiş mera alanlarından 45-100 kilogram arasında yeşil ot elde edilmekte iken ıslah edildikten sonra bu verim 300-400 kilograma kadar çıkmaktadır. Çankırı'da 42 köyde 38 bin hektar alanda proje uygulanmaktadır. Mera ıslah çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, tarımın Çankırı'da halkın birinci derece geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektör olduğun söyledi.

        Çankırı'nın yüzölçümünün yüzde 60'lık kısmının tarım arazisi olduğunu belirten Candan, "Bu alanın da 144 bin 287 hektarı meradır. İlimizde bulunan 385 yerleşim biriminin tamamında tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. İlimizde toplam 42 köyde mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmakta olup, şu ana kadar 28 köyde 306 bin dekar alanda çayır, mera ıslah ve amenajman projesi uygulanarak meralar kullanıma açılmıştır. Mera ıslahı biten 28 köydeki projenin toplam maliyeti 7 milyon 425 bin 926 liradır. Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi devam eden 14 köyde toplam 75 bin 452,37 dekar mera alanında çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin de toplam maliyeti 8 milyon 385 bin 600 liradır." diye konuştu.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da konuşmasında meranın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek hayvanlar meraya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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