Çankırı'da mera açılışı yapıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Bozoğlu köyünde çalışmaları tamamlanan meranın açılışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayvancılık sektöründe rekabet edebilme şansının az maliyetle kaliteli üretim yapabilmek olduğunu söyledi.

Hayvansal üretimde üretim maliyetinin yüzde 70'ini kaba yem gideri oluşturduğuna işaret eden Özgür, "Kaba yemin ucuza mal olduğu alanlar da meralarımızdır. Türkiye genelinde 14,6 milyon hektar mera alanı bulunmaktadır. Bu da ülke alanının yüzde 19'una denk gelmektedir. Bu türden meralarımızı iyi yönetmemiz gerekmektedir. Islah edilmemiş mera alanlarından 45-100 kilogram arasında yeşil ot elde edilmekte iken ıslah edildikten sonra bu verim 300-400 kilograma kadar çıkmaktadır. Çankırı'da 42 köyde 38 bin hektar alanda proje uygulanmaktadır. Mera ıslah çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.