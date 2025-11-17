Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ormanlık alanda kurt ve tilki yiyecek ararken görüntülendi

        Çankırı'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanda, kurt ve tilki görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:59
        Çankırı'da ormanlık alanda kurt ve tilki yiyecek ararken görüntülendi
        Çankırı'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanda, kurt ve tilki görüntülendi.

        Bir doğasever tarafından yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapan, bölgede bir süre kayıt alarak hayvanların davranışlarını kaydetti.

        Görüntülerde, kurt ve tilkinin yiyecek ararken çevreyi kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

