Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşılandı

        Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile beraber gümüş madalya kazanan Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile beraber gümüş madalya kazanan Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

        İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile 45.270 puan alarak gümüş madalya kazanan Kanat, Çankırı'ya döndü.

        Eğitim gördüğü Çankırı Lisesi'nde Ada Kanat'ı arkadaşları okul girişinde alkışlarla karşıladı.

        Okulun müzik öğretmeni tarafından da Ada Kanat için hazırlanan şarkı karşılama töreninde çalındı.

        Öğretmenleri de çiçek verdikleri milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya öldü
        Çankırı'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Çankırı'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı, Çankırı'da peri bacaları...
        Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı, Çankırı'da peri bacaları...
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        (Düzeltme) Minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı
        (Düzeltme) Minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı
        Minibüsün çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
        Minibüsün çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı