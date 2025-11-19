Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşılandı

Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile beraber gümüş madalya kazanan Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile 45.270 puan alarak gümüş madalya kazanan Kanat, Çankırı'ya döndü.

Eğitim gördüğü Çankırı Lisesi'nde Ada Kanat'ı arkadaşları okul girişinde alkışlarla karşıladı.

Okulun müzik öğretmeni tarafından da Ada Kanat için hazırlanan şarkı karşılama töreninde çalındı.

Öğretmenleri de çiçek verdikleri milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.