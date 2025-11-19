Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşılandı
Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile beraber gümüş madalya kazanan Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.
Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile beraber gümüş madalya kazanan Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.
İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar senkron finalinde Tuba Bade Şahin ile 45.270 puan alarak gümüş madalya kazanan Kanat, Çankırı'ya döndü.
Eğitim gördüğü Çankırı Lisesi'nde Ada Kanat'ı arkadaşları okul girişinde alkışlarla karşıladı.
Okulun müzik öğretmeni tarafından da Ada Kanat için hazırlanan şarkı karşılama töreninde çalındı.
Öğretmenleri de çiçek verdikleri milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.