Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor

        Çankırı'da 17 Ekim'de kaybolan yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da 17 Ekim'de kaybolan yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde 17 Ekim'de mantar toplamak için evinden çıkan ve geri dönmeyen 82 yaşındaki Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

        Arama çalışmalarında 71 jandarma, 12 AFAD ve sağlık personeli görev alırken, 3 termal dron, 1 uzak menzilli arama kurtarma dronu, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği de arama çalışmalarına destek veriyor.

        Köylülerin de katıldığı çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
        Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
        Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşıl...
        Trampolinde dünya ikincisi Ada Kanat, Çankırı'daki okulunda coşkuyla karşıl...
        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya öldü
        Çankırı'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Çankırı'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
        Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı, Çankırı'da peri bacaları...
        Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı, Çankırı'da peri bacaları...
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı