Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor

Çankırı'da 17 Ekim'de kaybolan yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde 17 Ekim'de mantar toplamak için evinden çıkan ve geri dönmeyen 82 yaşındaki Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Arama çalışmalarında 71 jandarma, 12 AFAD ve sağlık personeli görev alırken, 3 termal dron, 1 uzak menzilli arama kurtarma dronu, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği de arama çalışmalarına destek veriyor.

Köylülerin de katıldığı çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.