Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor
Çankırı'da 17 Ekim'de kaybolan yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Çankırı'da 17 Ekim'de kaybolan yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde 17 Ekim'de mantar toplamak için evinden çıkan ve geri dönmeyen 82 yaşındaki Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Arama çalışmalarında 71 jandarma, 12 AFAD ve sağlık personeli görev alırken, 3 termal dron, 1 uzak menzilli arama kurtarma dronu, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği de arama çalışmalarına destek veriyor.
Köylülerin de katıldığı çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.