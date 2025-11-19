GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor

Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde 17 Kasım'da mantar toplamak için evinden çıkan ve geri dönmeyen Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına jandarma ve AFAD'dan toplam 93 personelin katıldığını söyledi.

Taşolar, 13 araç, 3 termal dron ve halkın desteğiyle çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından 1 kadavra köpeği ile arama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Ankara İl Jandarma Komutanlığından bir adet daha kadavra köpeği talep edildi. En kısa sürede güzel haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.