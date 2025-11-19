Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor

        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 19.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:25
        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürüyor
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde 17 Kasım'da mantar toplamak için evinden çıkan ve geri dönmeyen Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına jandarma ve AFAD'dan toplam 93 personelin katıldığını söyledi.

        Taşolar, 13 araç, 3 termal dron ve halkın desteğiyle çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından 1 kadavra köpeği ile arama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Ankara İl Jandarma Komutanlığından bir adet daha kadavra köpeği talep edildi. En kısa sürede güzel haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

