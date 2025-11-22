Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da yangın çıkan evdeki kişi yaralandı

        Çankırı'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:44
        Çankırı'da yangın çıkan evdeki kişi yaralandı
        Çankırı'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta Ali D'nin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Evde tek başına yaşayan Ali D. yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Vücudunda yanıklar oluşan Ali D. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

