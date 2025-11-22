Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da aile hekimlerine Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te eğitim verildi

        Çankırı'da Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te aile hekimlerine diyabet eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:06
        Çankırı'da aile hekimlerine Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te eğitim verildi
        Çankırı'da Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te aile hekimlerine diyabet eğitimi verildi.

        Selçuklu dönemi eserlerinden Çankırı Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından şifahane ve dar'ül hadis olarak yapılan Taş Mescit'te düzenlenen programda, Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz ve Uzm. Dr. Ekrem Başara tarafından diyabet konusunda aile hekimleri bilgilendirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda, AA muhabirine, aile hekimliği uygulamasında mesleki bilgi ve becerileri güncellemek için bir araya geldiklerini söyledi.

        2025 senesinin başından itibaren başlayan klinik entegrasyon süreçlerinin olduğunu ve bunu sahada daha etkin kullanmak için eğitimler yaptıklarını ifade eden Soğanda,

        "Bu tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar eğitimleri eylül ayından beri devam ediyor. İlk ayın konusu deri hastalıklarıydı, ikinci ayın konusu bağışıklamaydı, bu ayın konusu da diyabet eğitimi. Aile hekimlerimizle bir araya gelip bilgilerimizi tazelemek, hep birlikte karşılaştığımız güçlüklere ortak bir dil, ortak bir standart ve ortak bir vizyonla yaklaşabilmek için aslında büyük bir fırsat olarak görüyoruz eğitimleri. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir birinci basamak, güçlü bir sağlık sisteminin temelidir." diye konuştu.

        Anadolu’nun ilk şifahanelerinden biri olan Çankırı Darüşşifası'nın içinde eğitimi yaptıklarını vurgulayan Soğanda,

        "Biliyorsunuz darüşşifalar bizim kadim geleneğimizde çok önemli bir yer tutuyor. Biz modern yaşamın insanı bir madde olarak değerlendirdiği şekilde değil de biraz daha bütüncül bir yaklaşımla, eşref-i mahlukat olarak değerlendiren bir gelenekten geliyoruz. Bu nedenle burada olmak da çok kıymetli." dedi.

        Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İdari Sorumlusu ve Türkiye Darüşşifa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz da Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle kronik hastalıklar konusunda verilen eğitimlerin hekimleri daha donanımlı hale getirmek için tüm illerde sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Çankırı'daki darüşşifanın önemine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ecdadımız buraları yaparken içerisinde birçok öğeyi de koyarak, ortasına bir su sesi veren havuzun üstünde bir kubbe yapısı oluşturarak insanın bedenine birçok pozitif noktada etki eden, biyopsikososyal boyutlarda etkileyen mekanlar oluşturmuş. Çankırı Darüşşifası da tıbbın ve eczacılığın sembolü olan yılanlı figürlerin atası hükmünde olan tıp tarihimizde önemli mekanlardan biridir. Bu tür sağlık eğitimlerinin tarihi şifa mekanlarında yapılması çok kıymetli, devamını diliyoruz."

