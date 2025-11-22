Çankırı'da aile hekimlerine Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te eğitim verildi

Çankırı'da Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te aile hekimlerine diyabet eğitimi verildi.

Selçuklu dönemi eserlerinden Çankırı Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından şifahane ve dar'ül hadis olarak yapılan Taş Mescit'te düzenlenen programda, Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz ve Uzm. Dr. Ekrem Başara tarafından diyabet konusunda aile hekimleri bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda, AA muhabirine, aile hekimliği uygulamasında mesleki bilgi ve becerileri güncellemek için bir araya geldiklerini söyledi.

2025 senesinin başından itibaren başlayan klinik entegrasyon süreçlerinin olduğunu ve bunu sahada daha etkin kullanmak için eğitimler yaptıklarını ifade eden Soğanda,

"Bu tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar eğitimleri eylül ayından beri devam ediyor. İlk ayın konusu deri hastalıklarıydı, ikinci ayın konusu bağışıklamaydı, bu ayın konusu da diyabet eğitimi. Aile hekimlerimizle bir araya gelip bilgilerimizi tazelemek, hep birlikte karşılaştığımız güçlüklere ortak bir dil, ortak bir standart ve ortak bir vizyonla yaklaşabilmek için aslında büyük bir fırsat olarak görüyoruz eğitimleri. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir birinci basamak, güçlü bir sağlık sisteminin temelidir." diye konuştu.