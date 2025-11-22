Korgun'da Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Kaymakam Ferhat Gür, Korgun Belediye Başkan vekili Osman Kaymak ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları, olası risk durumlarında koordinasyonun sağlanması ile Korgun–Kurşunlu kara yolunda araçların bekleme alanları konuları görüşüldü.

