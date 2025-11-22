Korgun'da Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
Korgun'da kış mevsimi boyunca alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlıkta düzenlenen programda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları, olası risk durumlarında koordinasyonun sağlanması ile Korgun–Kurşunlu kara yolunda araçların bekleme alanları konuları görüşüldü.
Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve alınan kararların gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.
Toplantıya, Kaymakam Ferhat Gür, Korgun Belediye Başkan vekili Osman Kaymak ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
