        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da anaokuluna Keloğlan ismi verildi

        Çankırı'daki bir anaokuluna düzenlenen törenle "Keloğlan Anaokulu" adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:45
        Çankırı'da anaokuluna Keloğlan ismi verildi
        Çankırı'daki bir anaokuluna düzenlenen törenle “Keloğlan Anaokulu” adı verildi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Emel Akay Bozdoğan, törende Çankırı’nın önemli simgelerinden biri olan Keloğlan karakterinin kültürel ve tarihsel yansımalarına dair sunum yaptı.

        Keloğlan Anaokulu öğrencileri Asel Acar ve Bala Karahasanoğlu’nun “Keloğlan” adlı şiiri okumasının ardından, öğrencilerin hazırladığı koro ve halk oyunları gösterileri sahnelendi.

        Programda katılımcılara Keloğlan tarhanası ve Keloğlan simidi ikram edildi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

