Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çankırı'da konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle sağlık turizmini, termal turizmini mevzuatsal anlamda yeniliyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Valiliği ziyaret etti.

Burada Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, Vali Taşolar ile beraberindekilerle görüşerek kent hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin üretim ve kültür merkezlerinden biri olan Çankırı'ya geldiklerini söyledi.

Kentte sağlıkla ilgili değerlendirmeler yapacaklarını belirten Memişoğlu, "Çankırı'da 16 tane birinci basamak, 13 tane ikinci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 tane sağlık tesisi hizmete açtık. Sağlıkla ilgili de iyi yerlere geldi Çankırı. Bugün esasında Çankırı'da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli seviyeye ulaştırdık. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız hastanemizi." dedi.

Yeni hastanenin inşaatı tamamlandığında ve devlet hastanesiyle birleştiğinde yaklaşık 700 yataklı bir sağlık fiziki yapısına ulaşılacağının altığını çizen Memişoğlu, "Esasında altyapı olarak, kapasite olarak 700 yataklı eğitim araştırma hastanesi fonksiyonunu görebilecek bir fiziki sağlık altyapısına ulaşmış olacak Çankırı. Aynı zamanda sağlıkla ilgili artık çevreye hastasının gitmeyeceği, kendisinin sağlıkla ilgili her türlü hizmeti sunabilecek hale gelecek inşallah. Burada bu sağlık hizmetinin Çankırı'ya kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Onun için de Türkiye Yüzyılı dediğimiz esasında bu vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız. ASELSAN'ın ürettiği, tamamen yerli mühendislerimizin oluşturduğu ve artık Türkiye de kendi cihazını üretip sağlık cihazlarını, teknolojisini yapabilir hale geldi. Dün 30 tane mobil röntgen cihazını teslim aldık. Bundan sonra da artık Türkiye'de üretilen her türlü ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz." ifadesini kullandı.