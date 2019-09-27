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Kurutulmuş bağırsakları sanat eserine dönüştürüyor

DHA

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Arzu Evecen, kurutulmuş bağırsakları sanat eserine dönüştürdü. Evecen'in, bağırsakları birleştirip çeşitli işlemlerden geçirerek yaptığı dekoratif heykelsi kıyafetler, tuz mağarasındaki sergide yoğun ilgi gördü.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Arzu Evecen, kurutulmuş bağırsakları sanat eserine dönüştürdü. Evecen'in, bağırsakları birleştirip çeşitli işlemlerden geçirerek yaptığı dekoratif heykelsi kıyafetler, tuz mağarasındaki sergide yoğun ilgi gördü.
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Arzu Evecen, baharatçının önünden geçerken gördüğü kurutulmuş bağırsaklardan, sanat eseri oluşturmaya karar verdi. Evecen, sıradanlığın dışına çıkmak adına kurutulmuş bağırsakları tuz ile bütünleştirerek, alegorik anlayışla figüratif yüzeylere dönüştürüp, yaptığı giysilere heykelsi bir duruş kazandırdı. Evecen'in dekoratif amaçlı yaptığı eserler ile Tuz Mağarası'nda sergi açtı. Sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
Evecen, bağırsakları birbirinden ayırıp, yan yana dikerek geniş ve düz bir yüzey elde ettiğini ifade ederek, "Sonrasında bağırsaklara yüzey tasarımlarına uygun biçimde desenlendirme çalışmaları yapıyorum, küf ile desen oluşturma, el ve makine nakışı gibi. Yüzeyleri tasarladıktan sonra drapaj tekniği ile giysi tasarımları yapıp tuz efekti ile kalıplaşmalarını sağlıyorum. Böylece yeni dokularla heykelsi formlar kazandırdığım tasarımlarla görünenin ve bilinenin ardındakini fısıldamayı amaçlıyorum" dedi.
Evecen, koleksiyonu tuz mağarasının doğal ortamına bırakarak, yaklaşık 3 ay kontrollü denetimlerle yüzeylerinde tuz kristallerinin oluşmasını sağladığını anlatarak, "Bu bir süreç sanatıydı da aynı zamanda. 'Zen-Ten-Tuz Alegorik Dönüşüm' adını verdiğim koleksiyonumun da bu şekilde çıktı ve tuz mağarasında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Eserleri gören vatandaşlar da ilk başta şaşırıyor ve beğeniyor" diye konuştu.
Evecen, hem yüzey hem de giysi tasarımları yaptığını vurgulayarak, "İlaveten bu tasarımlara Çankırı tuzu ile doğal ortamda yeni efektler kazandırıyorum. Tasarımın şekline göre değişse de bir giysi 2 ay ile 4 ay arası bir süreçte istenilen görünüme kavuşuyor. Tasarımda büzgü, volan, drape gibi detaylar var ve bu bir elbise formunda ise 50-60 metre bağırsak kullanılabiliyor. Aksesuar tarzında tasarımlarsa bunlar 3 metreden bile bir tasarım çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI

28 Eylül 2019 Cumartesi

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