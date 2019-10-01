Bu okulda sadece ders değil hayvan sevgisi de öğretiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu okulda sadece ders değil hayvan sevgisi de öğretiliyor

İHA

Çankırı'da bulunan bir lisede öğrencilere bilimsel çalışmaların dışında hayvan sevgisi de aşılanıyor.

Bu okulda sadece ders değil hayvan sevgisi de öğretiliyor

Çankırı’da bulunan bir lisede öğrencilere bilimsel çalışmaların dışında hayvan sevgisi de aşılanıyor.
Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına mini bir hayvanat bahçesi kuruldu. Okulda öğrenciler tarafından yapılan kuluçka makinesi ile başlayan proje de şuanda köpek, kedi ve çeşitli tavuk türleri bulunuyor. Okul öğrencileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar öğrencilerle birlikte zaman geçiriyor. Okul pansiyonunda bulunan öğrenciler atık olan yemekleri çöpe atmak yerine hayvanlara vererek sürekli bir dönüşüm sağlıyor.
Okul Müdürü Nazır Şahin, "Okulumuzda 4 yıl önce başladık aslında bu çalışmalara. Fen lisesi olarak sadece bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda da gelişmelerini istiyoruz. Bu bağlamda bu projeyle başladık. Öğrencilerimizin ders sonda hafta sonlarında sosyal faaliyetlerle tanışmalarını istedik. Bu bağlamda kümes hayvanlarıyla başladık bu işlere okulumuzun biyoloji laboratuvarında küçük bir kuluçka makinesi yaparak 78 çeşit tavuk türünü yumurtalardan çıkarttık ve büyüttük. Bahçede öğrencilerimiz bunları özellikle pansiyondaki atık ürünlerle besleyerek hem atık ürünleri değerlendiriyoruz. Hem de çocuklar bu hayvanların nasıl beslendiğini nasıl yaşadığını, yumurtanın mı tavuktan tavuğun mu yumurtadan çıktığını görebiliyorlar. Arkasında gene başladığımız öğrencilerin hayvanlara dokunarak onlarla iletişim kurmasını istedik. Köpeklerimiz var. Bakanlık buna bu sene başladı ama biz de 4 yıldır devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz sabah, öğlen ve akşam istedikleri saatte gezdirebiliyorlar. Onlarla temas edip vücutlarındaki enerjiyi atabiliyorlar. Onlar için bir rehabilitasyon merkezi gibi. Çünkü pansiyonda 150 tane öğrencimiz kalıyor. Bu öğrencilerimizin spor dışında bu tür faaliyetlerle uğraşması hem başarılarını artırıyor hem sosyal yönden rahatlıyorlar enerjilerini atmış oluyorlar. Bu bizim için büyük bir verim. Öğrencilerimiz memnun bizde memnunuz inşallah daha güzel şeyler yapacağız" ifadelerine yer veridi.
Okul pansiyonunda kalan okul öğrencisi Şevval Ece Yalçın ise "Benim de evimde bir tane köpeğim var. Buradaki köpeklerle kendi köpeğimin özlemini gideriyorum. Okuldan sonra bize o kadar güzel etkinlikler oluyor ki onları gezdiriyoruz onlara yemek veriyoruz. Onların mutlu olması bizim mutluluğumuzu çok çok artırıyor" şeklinde konuştu.

ÇANKIRI

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X