Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇAnkıır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesi için il genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 8 kişi gözaltın alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANKIRI 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:35

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.