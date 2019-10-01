Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ÇAnkıır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesi için il genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 8 kişi gözaltın alındı.
Gözaltına alınan şahıslar sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ÇANKIRI
02 Ekim 2019 Çarşamba
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