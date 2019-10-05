Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇANKIRI 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:39

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AKŞAM 18:30

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