Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

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Çankırı'nın Kızılırmak içesinde otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, KızılırmakSungurlu yolunda meydana geldi. Musa İnan'ın (22) idaresindeki 26 EJ 099 plakalı otomobil Ömer Sabankaya (37) yönetimindeki 18 AL 728 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Saadet Sevim (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Musa İnan ve Saadet Sevim hastanede hayatını kaybetti.

ÇANKIRI 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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