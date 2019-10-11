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Durakta Matematik Projesi Çankırı’da hayata geçirlidi

İHA

Matematiğin insanlara aşılanması ve sevdirilmesi amacı ile Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip tarafından hazırlanan "Durakta Matematik" projesi Çankırı'da hayata geçti.

Durakta Matematik Projesi Çankırı’da hayata geçirlidi

Matematiğin insanlara aşılanması ve sevdirilmesi amacı ile Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip tarafından hazırlanan "Durakta Matematik" projesi Çankırı’da hayata geçti.
Matematiğe karşı ön yargının kırılması ve sayıların dünyasını renklendirmek amacıyla düzenlenen projeye Çankırı Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Kent Müzesi önündeki duraktan başlayan etkinliğe vatandaşların da ilgisi büyük oldu.
Çankırı’da eğitim sokağa taştı. Eğitimin dört duvar arasında sınırlı olmadığını göstermek isteyen eğitimciler, otobüs duraklarını eğitim tahtası olarak kullandı. Duraklarda otobüs bekleyen yolcuların, asılı afişler ve karikatürler sayesinde matematiğe karşı olumlu bakış açısı geliştirmesi hedefleniyor. Matematik işlemlerinin renklendirilmiş ve karikatürize edilmiş afişlerinin yer aldığı “Durakta Matematik” projesi ile matematiğin geniş kitlelere ulaştırılarak sevilmesi amaçlanıyor.
Proje Çankırı İl Koordinatörü Aygül Çeliker, projenin uluslararası bir proje halini aldığını belirterek Çankırı’nın projeyi uygulayan 40. il olduğunu kaydetti. Çeliker, 7’den 70’e tüm insanlara hitap eden projenin, matematiği sevdireceğine inandıklarını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise projenin 131 ortaklı eTwinning projesi olduğunu belirterek, “Gözümüzde büyüttüğümüz her şey bize korku olarak geri dönüyor. Çocuklarımızın matematiğe karşı duydukları korkuyu aşarak bu proje sayesinde matematiğin aslında kolay ve keyifli bir şey olduğunun aşılanacağını düşünüyorum” dedi.
Projeye destek veren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de, “ ‘Durakta Matematik’ projesi kapsamında otobüs duraklarımıza birbirinden renkli ve keyifli afişler asıldı. Özverili eğitimcilerimiz, çocuklarımızın geleceği için her anı avantaja çevirmek istiyor. Biz de böylesine güzel ve anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımız, sayıların dünyasına korku ile değil keyif ile yaklaşacaklar, vatandaşlarımız da matematik ile kaynaşacak. Eğitim alanında açık çek olduğunu geldiğimiz günden itibaren ifade etmiştik. Projeye emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinlik, protokolün öğrenciler ile birlikte matematik afişlerini duraklara asması ile son buldu.

ÇANKIRI

11 Ekim 2019 Cuma

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